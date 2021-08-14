Туризм в отдаленных районах станет темой "Гиперборейского диалога" в Мурманской области

КОВДОР /Мурманская область/, 14 августа. /ТАСС/. Технологии развития туризма в удаленных городах, а также создание уникального туристического продукта обсудят в субботу участники форума "Гиперборейский диалог" в Ковдоре Мурманской области.

"Мурманская область входит в топ-5 самых популярных направлений по России, и более 250 тыс. гостей уже посетили наш Север в этом году. Каждый наш город обладает уникальностью и большим потенциалом, который важно не просто открыть, но и всесторонне развивать. Так, Ковдор - столица Гипербореи становится все популярнее у наших туристов. И это результат слаженной и системной работы на всех уровнях, от поддержки федерального центра до повышения сервиса в гостиницах и кафе", - заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Точка роста в Заполярье

Ковдор, который называют "столицей Гипербореи", - точка роста в Мурманской области, обладающая потенциалом развития на основе местной культуры и туризма и нуждающаяся в новом сценарии развития. Несмотря на его отдаленность, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" разрабатываются способы доступности путешествий и логистики.

За три года Ковдор вошел в медиаповестку и получил широкую известность, в том числе благодаря туристическому проекту "Ковдор - столица Гипербореи" и завоевал восемь премий в области регионального развития, брендинга и туризма. В рамках проекта состоялись первые экспедиции по изучению нетронутой территории и составлены первые туристические маршруты по природным и культурным ландшафтам.

Градообразующим предприятием Ковдора является подразделение минерально-химической компании "ЕвроХим" - "Ковдорский ГОК". Летом 2021 года между "ЕвроХимом" и правительством Мурманской области было подписано соглашение о сотрудничестве по стратегическим направлениям деятельности в регионе.

По словам Чибиса, также планируется добиться включения Ковдора в нацпроект по туризму и отслеживать качество услуг.

"Нацпроекты работают для всех городов, для всех регионов, для всей страны, предоставляя возможности для людей и их самореализации. На примере Ковдора в Мурманской области уже сейчас мы можем отметить всплеск интереса к моногороду благодаря туристическому проекту "Ковдор - столица Гипербореи", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

О мероприятии

Форум "Гиперборейский диалог" пройдет в рамках выездного заседания Комиссии по вопросам участия бизнеса в реализации национальных проектов Ассоциации менеджеров совместно с АНО "Национальные приоритеты", Ростуризмом, администрациями Мурманской области и Ковдорского района.

ТАСС является информационным партнером форума.