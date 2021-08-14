На Ставрополье до 2025 года количество мест размещения увеличат на 14%

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Инвесторы планируют реализовать в санаторно-курортной сфере Ставрополья свыше 40 проектов до 2025 года. Общий коечный фонд увеличится до более 56 тыс. мест размещения, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"В настоящее время на территории Ставропольского края осуществляется реализация 41 инвестиционного проекта санаторно-курортного и туристского назначения на общую сумму 45 млрд рублей. Увеличение коечного фонда края посредством реализации этих проектов составит более семи тыс. койко-мест, а число новых рабочих мест составит порядка 4,7 тыс. Планируемый общий коечный фонд в крае составит более 56 тыс. мест размещения", - сказал Реут. Таким образом, количество мест размещения к 2025 году увеличится на 14%.

Реут отметил, что это прямым образом скажется на росте турпотока в регион.

По словам собеседника агентства, в частности, в 2021 году будет введен в эксплуатацию санаторий "Источник Железноводск" на 480 мест. В ходе реализации проекта планируется создать 350 новых рабочих мест, планируемый объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Кроме того, построят гостиницу на 36 номеров с бассейном на территории оздоровительно-гостиничного комплекса "Золотые пески" в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.