Власти Австралии направят 500 военных в Сидней для контроля выполнения правил карантина

СИДНЕЙ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Австралии дополнительно направят военнослужащих в крупнейший город страны Сидней для контроля выполнения правил карантина, введенного в мегаполисе 26 июня на фоне масштабной вспышки коронавируса. Об этом в субботу сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Премьер штата отметила, что полиция Нового Южного Уэльса с 16 августа начнет операцию "Оставайся дома", в рамках которой стражи порядка проверят, как жители города исполняют распоряжение властей о самоизоляции. Для реализации масштабной проверки в мегаполис будут направлены по меньшей мере 500 сотрудников Минобороны Австралии, которые присоединятся к силам полиции, как и 1,4 тыс. сотрудников патрульно-постовой службы штата. Общее число военных, обеспечивающих соблюдение карантина в Сиднее, увеличится до 800.

По словам Береджиклян, минувшие сутки (13 августа) стали "худшим днем с начала пандемии". "Мы зарегистрировали 466 случаев (предыдущий максимальный уровень суточного прироста числа зараженных в 390 новых случаев был зафиксирован сутками ранее). Это самый высокий суточный показатель, и мы крайне обеспокоены ситуацией в Новом Южном Уэльсе. По меньшей мере 60 [инфицированных] не были изолированы, и это число, вероятно, будет расти по мере изучения всех случаев", - сообщила Береджиклян.

По данным регионального Минздрава, общее число зараженных в штате за время вспышки, зарегистрированной 16 июня, достигло 6 126, 378 инфицированных госпитализированы, из них 64 находятся в реанимации, 29 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Также в минувшие сутки были зарегистрированы четыре смерти, связанные с COVID-19, в результате чего общее число летальных исходов во время текущей вспышки в регионе выросло до 42.

Новые ограничения и штрафы

На фоне значительного роста числа зараженных власти штата ужесточили санитарные ограничения в Сиднее, предписав жителям города не выходить из дома без уважительных причин и не удаляться от своего жилища более чем на 5 км. Тем, у кого есть постоянное жилье за пределами мегаполиса, для выезда за пределы Сиднея необходимо получить специальное разрешение властей. В остальной части штата с 17:00 субботы (10:00 мск) также будет введен режим домашней изоляции, который будет действовать до 21 августа.

На фоне ухудшения эпидемической обстановки властями штата были ужесточены наказания за нарушение санитарного режима. Штраф за несоблюдение домашнего карантина увеличен с 1,2 тыс. австралийских долларов ($880) до 5 тыс. австралийских долларов ($3,7 тыс.). Такую же сумму придется заплатить тем, кто представит ложные сведения о разрешении на выезд или укажет неверные данные при регистрации посещения магазина. Штраф в 3 тыс. австралийских долларов ($2,2 тыс.) предусмотрен для тех, кто нарушит ограничения для физкультуры на воздухе (разрешено заниматься в группе не более двух человек) или покинет пределы города.

С начала пандемии в Австралии выявили более 38 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерли 952 человека. В конце февраля в стране началась вакцинация, при которой используются препараты компаний AstraZeneca и Pfizer. Первую прививку сделали 14,7 млн человек (более 57% населения страны), полностью иммунизированы чуть более 5 млн человек (около 20%).