Первый туристический поезд с жителями Башкирии и Татарстана прибыл из Уфы в Ульяновск

УЛЬЯНОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 200 жителей Башкирии и Татарстана в субботу прибыли в Ульяновск на первом для региона туристическом поезде по проекту "Яркие выходные в Приволжье". Как сообщила журналистам заместитель начальника Куйбышевского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" ("ФПК") Инна Гаврилова, поезд стал десятым в рамках окружного проекта.

"Мы сегодня встречаем десятый юбилейный поезд проекта "Яркие выходные в Приволжье". <…> Для Уфы [это] первый туристический поезд, который отправляется из Башкортостана, а в Ульяновске это первый поезд, который встречают в регионе (в рамках проекта - прим. ТАСС). <…> В этот раз приезжают туристы из Башкортостана и Татарстана, потому что поезд идет по территории Татарстана. <…> [Всего] порядка 200 человек", - сказала она.

Гаврилова пояснила, что изначально предполагалось, что в регионы Поволжья на поезде будут приезжать только туристы из Москвы. "В апреле этого года попробовали формат туристических поездов <…> и поняли, что наш первый поезд (он был по маршруту Самара - Йошкар-Ола) пользовался таким успехом, что буквально через неделю мы отправили второй. По сути, это формат чартерного поезда, для которого специально делается расписание. <…> Мы с партнерами буквально на этой неделе разработали график поездов на период сентябрь-декабрь и понимаем, что это будет очень востребовано", - отметила она, добавив, что уже в сентябре почти все регионы Поволжья обменяются друг с другом туристами.

Туристы из Башкирии рассказали журналистам, что давно хотели посмотреть на родину Владимира Ленина и посетить места, связанные с биографией революционера. "Это первая поездка. Интересно посмотреть Ульяновск, <…> пройти по маршруту Ленина", - рассказала Лариса Петунина.

А вот Ольгу Филиппову из Уфы впечатлили волжские просторы, ведь в Ульяновской области расположено одно из самых широких мест Куйбышевского водохранилища - порядка 27 км. "Мне интересно Волгу посмотреть. Мост посмотреть самый длинный над рекой (Президентский мост - прим. ТАСС)", - поделилась она с журналистами.

Директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин сообщил журналистам, что тур предполагает посещение лучших видовых площадок города, музейных комплексов, ресторанов, а также интерактивную программу. "Например, туристы увидят обзорную точку гостиницы "Венец", музей Гончарова, музей-заповедник "Родина В. И. Ленина", музей гражданской авиации, посетят видовые площадки, с которых открываются виды на реку Волгу, музеи "Мелочная лавка", "Симбирские типографии". <…> Программа рассчитана на целый день. Обратно поезд убывает около 20 часов по местному времени (19:00 мск)", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об основных точках экскурсионной программы.

О проекте

Проект "Яркие выходные в Приволжье" инициирован Куйбышевским филиалом АО "ФПК" и ООО "РЖД Тур". Он реализуется при поддержке представителей девяти регионов России, входящих в географию проекта, а также 11 региональных туроператорских компаний, авторов экскурсионных программ.