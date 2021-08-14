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В пяти департаментах Франции объявили повышенный уровень погодной опасности из-за жары

В департаментах Ардеш, Дром, Альпы Верхнего Прованса, Примиорские Альпы и Вар ожидается повышение температуры до 40 градусов по Цельсию

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности объявлен в субботу в пяти департаментах на юге Франции в связи с сильной жарой. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France.

Предупреждение касается департаментов Ардеш, Дром, Альпы Верхнего Прованса, Примиорские Альпы и Вар. Как поясняется, в этих районах ожидается повышение температуры до 40 градусов по Цельсию. Метеорологи советуют пить много воды, носить легкую одежду, укрывать голову от солнца и ограничивать физические нагрузки.

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