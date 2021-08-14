Тимановская назвала свою критику тренерского штаба в соцсетях не самым умным решением

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в пятницу назвала критику в адрес тренерского штаба своей сборной в соцсетях на Олимпиаде в Токио не самым умным своим решением.

"Возможно, это было не самым умным поступком критиковать руководство в Instagram в таком эмоциональном состоянии. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, опорочивание на государственном телевидении - для чего все это?", - заявила спортсменка в интервью немецкому интернет-изданию Zeit Online.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Атлетка заявила, что вывезти из Токио ее намеревались под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего спортсменка вылетела через Вену в Варшаву.