Египетские богословы запретили наносить татуировки за исключением двух случаев

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Египетские богословы из крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" издали фетву (религиозное предписание) о недопустимости нанесения на человеческое тело татуировок, за исключением двух случаев: если это необходимо по медицинским соображениям или сделано в виде узора, нанесенного смываемой хной. Текст соответствующего постановления опубликован поздно вечером в пятницу на странице учебного заведения в Facebook.

"Нанесение "тату" является запретным, за исключением только двух случаев, и в каждом из них должна быть возможность ее удалить. <...> В первом случае речь идет о медицинском предписании, когда отсутствует какая-либо другая альтернатива такому виду лечения. <...> Во втором случае речь идет о нанесении на поверхность кожи рисунков хной или не перманентным маркером, которые легко можно смыть", - подчеркивается в фетве.

Среди допустимых случаев нанесения татуировки в медицинских целях приводится пример, когда человеку, имеющему проблемы с памятью, выводят на руке его имя или адрес проживания, чтобы тот не потерялся.

Говоря о недопустимости тату, улемы, в частности, ссылаются на один из хадисов (описаний жизни пророка Мухаммеда и его изречений) из сборника средневекового мусульманского богослова имама аль-Бухари (810-870), согласно которому пророк сказал: "Проклятие Всевышнего тем, кто <...> делает татуировки, и тем, кто просит их себе нанести". Помимо этого богословы подчеркивают опасность нанесения татуировок для здоровья, поскольку "на иглах, которые используются при проникновении в кожу, могут переноситься гепатит C, ВИЧ-инфекции, а также возбудители других опасных заболеваний".

В 2007 году богословы из "Аль-Азхара", отвечая на запрос одной из египетских неправительственных организаций, издали предписание о недопустимости татуировок со стихами из священной для мусульман книги Коран, указав, что в целом выкалывание несмываемых рисунков и текстов на коже связано с языческой традицией, а с медицинской точки зрения может вызывать злокачественные новообразования и псориаз.