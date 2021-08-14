В Абхазии из-за эпидситуации отменили массовые мероприятия ко дню начала войны с Грузией

СУХУМ, 14 августа. /ТАСС/. Очередную годовщину начала грузино-абхазской войны в Абхазии отметили без массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемической обстановки в республике. Этот день в календаре Абхазии значится как День памяти защитников Отечества.

Ежегодно в этот день проводились массовые памятные мероприятия, акции с участием молодежи, но в этот раз накануне памятной даты столичная мэрия призвала граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей. "14 августа - день памяти защитников Отечества. Каждый гражданин Абхазии чтит память воинов, погибших за свободу Родины. <…> В этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, администрация города рекомендует населению воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Лучшая дань памяти воинов - наша защищенность от любых угроз и наше благополучие", - говорится в обращении.

С утра к Мемориалу славы в Сухуме, где захоронены погибшие абхазские солдаты, пришли президент республики Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, ветераны войны и представители общественности, они возложили живые венки и цветы к памятнику. Затем цветы возложили к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, с именем которого связывают победу в войне с Грузией. В 12:00 прошла общенациональная минута молчания. "14 августа в 12:00 отложи все свои дела и разговоры, остановись, если ты в пути... Почти память ушедших минутой молчания", - говорится в сообщении, распространенном ранее местной компанией сотовой связи.

В грузино-абхазской войне, длившейся 413 дней, с абхазской стороны погибли около 3 тыс. военных и мирных граждан, до 5 тыс. получили ранения, 200 человек пропали без вести. На стороне Абхазии воевали добровольцы из республик Северного Кавказа, юга России и других городов, представители абхазо-адыгской диаспоры Турции, Сирии, Иордании. 15 августа в республике ежегодно торжественно отмечают День добровольца, но в этом году также из-за ситуации с коронавирусом, торжественные мероприятия отменили, состоится лишь возложение цветов к стеле добровольцев в городе Гудаута в воскресенье.