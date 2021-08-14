Власти Хайнаня ускорят создание селекционной "Кремниевой долины" в наукограде города Санья

ХАЙКОУ /Китай/, 14 августа. /ТАСС/. Власти Хайнаня намерены форсировать процесс по созданию в городе Санья селекционной "Кремниевой долины", которая будет находиться на территории инновационной зоны "Ячжоувань". Об этом говорится в информационном материале, предоставленном ТАСС в субботу пресс-канцелярией отдела пропаганды парткома провинции.

В нем отмечается, что Санья, а также граничащие с ним с востока и запада Линшу-Лиский и Лэдун-Лиский автономные уезды, - единственное место в Китае, где есть настоящие тропики. Таким образом, данный район играет стратегически важное значение в обеспечении продовольственной безопасности КНР.

Согласно распространенной информации, город Санья приступил к созданию так называемой Селекционной кремниевой долины в соответствии с правительственной программой, одобренной Госсоветом КНР в 2015 году. Под данный проект выделен большой земельный участок, площадь которого превышает 17,8 тыс. гектаров. Две трети от этой территории занимают поля и огороды, предназначенные для выведения высококачественных сортов различной сельхозпродукции.

Благодаря стимулирующим мерам правительства в Санья разместили свои филиалы и представительства 24 научно-технических объединения, количество сотрудников которых в сумме превышает 180 человек. Администрация города, как уточняется, в ближайшее время планирует привлечь еще порядка 60 исследовательских организаций и более 1,6 тыс. специалистов.

Интерес к селекционным проектам Хайнаня проявили такие крупные международные компании, как швейцарская Syngenta Group, германская KWS Saat Se, нидерландская Keygene и ведущие китайские предприятия в этой области - Longping High-Tech, Da Bei Nong Group, Join Hope Seed, Dunhuang Seed.

Главная база селекции растений в Китае

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сот научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С разработками в Санья тесно связана судьба ведущего китайского селекционера, "отца гибридного риса" Юань Лунпина (1930-2021), который в течение последних более чем 50 лет регулярно туда приезжал зимой.

Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы должен быть создан развитый научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря объектам, расположенным на территории инновационной зоны "Ячжоувань", власти смогут существенно усилить продовольственную безопасность Китая.