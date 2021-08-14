На перекрытом участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе укрепят поврежденные опоры моста

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Дорожники приступили к восстановительным работам на перекрытом три дня назад участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского района Кузбасса, где от нагрузки тяжеловесного транспорта произошла деформация несущих конструкций мостового проезда над железной дорогой. Это позволит оперативно восстановить движение, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе "Сибуправтодора".

"Для безопасного функционирования путепровода специалисты разработали вариант усиления опоры. Ригель опоры, пострадавший в результате поезда тяжеловесного транспорта, усилят металлической обоймой. Это позволит уже в ближайшие дни обеспечить пропуск транзитного транспорта массой до 25 тонн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение на участке федеральной трассы временно перекрыто с 11 августа. Для транзитного транспорта организован объезд через ближайшие населенные пункты. Решение о ремонте и укреплении поврежденных конструкций принято по результатам обследования. Как только работы завершатся, "Сибуправтодор" с привлечением экспертов Сибирского государственного университета путей сообщения и организации строительного контроля проведет испытания безопасности и грузоподъемности сооружения. По их результатам будет принято решение о возобновлении движения.

Также продолжаются подготовительные работы для капитального ремонта данного участка федеральной трассы. Он предполагает строительство временного металлического моста, уже возведены его опоры, в ближайшее время начнется монтаж пролетного строения. Все ремонтные работы должны завершиться к октябрю 2022 года.