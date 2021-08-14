В Испании считают, что коррида может поспособствовать восстановлению туризма

МАДРИД, 14 августа. /ТАСС/. Пандемия нового коронавируса оказала крайне негативное влияние на проведение в Испании коррид, однако подобные шоу могут поспособствовать восстановлению туризма в королевстве. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в Национальной ассоциации организаторов представлений боев быков (ANOET).

Там уточнили, что за сезон 2019 года, то есть до пандемии, в Испании было проведено более 19,7 тыс. таких представлений. В ANOET уточнили, что "искусство боя быков - это важный сектор, который оказывает влияние на 103 экономических вида деятельности": от животноводства до гостиничного дела и ресторанного бизнеса. "Воздействие на экономику составило €4,25 млрд, что составляет 0,34% ВВП [Испании] в 2019 году", - добавили в ассоциации.

В ANOET пояснили, что в прошлом году из-за пандемии были отменены 19,2 тыс. представлений с участием быков. В результате прибыль сектора сократилась примерно на 95%. Несмотря на продолжающуюся пандемию, корриды и другие схожие шоу снова начали проводиться, однако при соблюдении определенных мер, в том числе при ограничении числа зрителей.

При этом в ассоциации посетовали, что "правительство Испании не приняло никаких мер для поддержки сектора, это были общие меры, которые затрагивают предпринимателей в целом". "Это правда, что некоторые автономные сообщества напрямую поддерживали организацию шоу боев быков", - добавили в ANOET. "Быки всегда были одной из главных достопримечательностей Испании", - отметили в ассоциации, выразив мнение, что коррида "побуждает тысячи людей из разных стран посетить" королевство. "Следовательно, это можно считать важным активом для восстановления туризма", - уточнили в ANOET.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в Министерстве культуры и спорта Испании, "с момента начала пандемии правительство приняло в рамках своих полномочий ряд мер по смягчению последствий пандемии для всех отраслей культуры, направленных на защиту работников, наиболее пострадавших от кризиса, и поддержание финансовой ликвидности культурного сектора". В ведомстве напомнили, что в рамках объявленного в марте прошлого года режима повышенной готовности были запрещены всевозможные представления в стране.

С июня 2020 года при смягчении мер проведение различных шоу снова стало возможным при соблюдении определенных ограничений. Компетенция в данном случае находится в руках региональных правительств. "Испания - мировая туристическая держава, и, без сомнения, часть ее туристической привлекательности заключается в ее культурном богатстве и наследии", - пояснили в министерстве.

Коррида в Испании

Коррида является традиционным испанским зрелищем и представляет собой бой тореадора с быком, по завершении которого животное, как правило, убивают. Помимо корриды в Испании регулярно устраивают забеги с быками. Во время летних каникул, чаще всего в августе, во многих деревнях и небольших городках проходят традиционные гуляния, во время которых быков выпускают на улицы, а люди убегают от животных.

В 2013 году Сенат (верхняя палата парламента) Испании утвердил голосами представителей консервативной Народной партии закон, который признает искусство боя быков культурным достоянием страны. Это решение было направлено на защиту этого вида представлений от попыток некоторых политических сил и части общественности добиться запрета боя с быками как зрелища, несовместимого с этикой и моралью.

Основанием для рассмотрения закона стали собранные сторонниками корриды подписи в поддержку этого "народного праздника", ставшего одной из визитных карточек королевства. Согласно закону, искусство боя объявляется "неоспоримым нематериальным культурным наследием Испании", что обязывает власти защищать и поддерживать его.