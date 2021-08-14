Всероссийский экомарафон "Дни зеленых действий" прошел на Ямале

ТАСС, 14 августа. Жители Салехарда в субботу навели порядок на побережье реки Полуй в ходе всероссийского марафона "Дни зеленых действий", сообщил пресс-центр акции.

"Ямалу, да и всем северным территориям в период развития нефтегазовой индустрии "досталось" больше всех. В эпоху СССР сюда было завезено очень много техники, химреагентов, емкостей. По-другому подойти со стороны континента было невозможно: заходили кораблями. Очень много было выброшено, что сегодня надо убирать. Работа сложная, тяжелая, но выполнимая. Конечно, эту задачу нужно решать сообща, на государственном уровне, с участием бизнеса и активных добровольцев", - заявил приехавший на субботник врио замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Прибрежный мусор и металлолом убирали активисты экоорганизации "Зеленая Арктика", ассоциации ветеранов боевых действий, молодогвардейцы, представители коренных и малочисленных народов Севера и власти.

Субботник для добровольцев послужил поводом для живого общения с представителями власти. В неофициальной обстановке волонтеры рассказали Кобылкину волнующие их экологические проблемы. В частности, создание необходимой инфраструктуры для раздельного сбора отходов, внедрение основ экологического образования, развитие экологического туризма на Ямале. Подобных предложений по улучшению жизни на Севере, не только по экоповестке, в народную программу поступило свыше 20 тыс. Собранные на марафоне инициативы лягут в ее "зеленый" блок.

В субботу ко "Дням зеленых действий" присоединились и другие города и районы региона. Так, городской субботник также состоялся в городе Губкинский, в городе Лабытнаги очистили от мусора береговую линию реки Собь, в Муравленко - территорию городской Сопки, в Новом Уренгое - трассу мотокросса и прилегающую лесотундровую полосу. В Ноябрьске вместе с главой города работали трудовые отряды. В Красноселькупском районе волонтеры "Будущее Арктики" убирали объект культурного наследия "Станция Сидельниково разъезд "Долгий". Субботники "Дней зеленых действий" также прошли в Пуровском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах Ямала.