Путин: введение обязательного страхования в районах с высокими рисками ЧС можно обсудить

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что можно обдумать идею о введении обязательного страхования имущества в районах, которые юридически обозначены как зоны подтопления. Соответствующую инициативу на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В этих районах просто не нужно разрешать строить. И восстанавливать там не нужно. Вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали", - прокомментировал предложение Кондратьева Путин.

Ранее по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 27 июля, Минфину, МЧС и другим федеральным и региональным органам власти было дано поручение к 1 ноября представить предложения о целесообразности обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан в районах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций. Вопрос должен быть проработан с участием страховых организаций и профессиональных объединений страховщиков.