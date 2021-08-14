Мэр Красноярска заявил, что жители не обращались к врачам с жалобами из-за задымления

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Жители Красноярска, где несколько дней наблюдалось сильное задымление и действовал режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) из-за лесных пожаров в Якутии, не обращались к медикам с жалобами на ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщил в субботу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ликвидации последствий подтоплений и пожаров в регионах РФ мэр Красноярска Сергей Еремин.

"С 7 по 11 августа у нас был введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Визуально задымленность от пожаров в Якутии вызывала много обращений, но они все были связаны с причинами - [люди узнавали,] что происходит. В этот период никаких обращений по поводу ухудшения состояния здоровья, увеличению количества вызовов скорой помощи мы не фиксировали, в больницах по этим причинам никто сейчас не находится", - сказал Еремин.

Он добавил, что властями были приняты все необходимые меры для стабилизации экологической ситуации. В частности, крупные промышленные предприятия значительно сократили выбросы в атмосферу.

Режим НМУ в Красноярском крае был объявлен с 7 августа, когда задымление из-за лесных пожаров в Якутии было зафиксировано в 392 населенных пунктах края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. К 10 августа число задымленных территорий увеличилось более чем в два раза - до 869 городов, сел и поселков. В краевом центре и его окрестностях ощущается запах гари, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет несколько сотен метров. Управление Роспотребнадзора выявляло превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе Красноярска.