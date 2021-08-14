В финал квиз-марафона общества "Знание" вышли 100 команд из 66 городов России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В финал интеллектуальной викторины российского общества "Знание" вышли 100 команд со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе общества.

"Полуфинал Всероссийского квиз-марафона состоялся в онлайн-формате в субботу. В финал викторины, организованной российским обществом "Знание", вышли 100 лучших команд", - отмечается в сообщении.

В эфире собрались 500 команд со всей страны - те, кто набрал наибольшее количество баллов в отборочном туре. "На протяжении семи раундов участники перед открытыми компьютерами и планшетами отвечали на вопросы об отечественной истории, географии, науке, технике, искусстве, культуре и спорте", - уточнили в пресс-службе.

Всего в финал отобрались команды из 66 городов России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока. Решающая игра пройдет в Москве 3 сентября в рамках Второго федерального просветительского марафона "Новое Знание".

Как отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, эти 100 команд получат не только призы, но и опыт командной работы. "С нетерпением ждем финала на марафоне "Новое Знание" в Москве, где ребятам еще предстоит побороться за путешествие мечты", - сказал Древаль, слова которого привели в пресс-службе.

Главный приз получат 10 лучших команд. Они смогут отправиться в любое из предложенных мест России: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или Плато Путорана. Такие же поездки достанутся пяти коллективам, победившим в специальных номинациях.

Также участникам будут зачислены баллы проекта "Другое дело", которые можно будет обменять на бонусы от партнеров: промокоды, подписки на мультимедийные сервисы, обучающие курсы, стажировки в крупных компаниях, экскурсии и даже поездки на Байконур и космодром "Восточный".

О викторине

Отборочный этап квиза состоялся 12 июня. В нем приняли участие более 8 тыс. человек из 315 городов России. Марафон заинтересовал все регионы страны и стал самым масштабным по количеству участников: общество "Знание" установило российский рекорд по проведению квиз-игры с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате.

В отборочном этапе соревновались 1278 команд - этот результат был зарегистрирован в Книге рекордов России и объявлен в прямом эфире трансляции квиз-марафона. Команды соревновались в знании истории и географии России, науки, культуры, искусства и спорта. Участником квиза мог стать любой житель России.