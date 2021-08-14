Источник: МЧС получит данные по пожарам в Якутии и с иностранных спутников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МЧС будет отслеживать лесные пожары в Якутии с помощью не только российской орбитальной группировки, но и зарубежных спутников в рамках Международной хартии по космосу и крупным катастрофам. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

"МЧС активировало Хартию по территории Якутии", - отметил собеседник агентства, уточнив, что реакция на заявку ожидается в течение суток.

По словам источника, Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦОПЗ) приступил к развертыванию работы с иностранными партнерами. "Теперь операторы зарубежных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли от стран - участниц Хартии начнут съемки по указанному региону. По мере проведения съемок и получения данных они начнут их передачу в НЦОМЗ, далее они поступят в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС", - добавил собеседник агентства.

Также данные будут анализироваться на площадке Роскосмоса.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Роскосмос подготовит данные о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии.

О Хартии

Международная хартия была инициирована в 1999 году в соответствии с решением международной конференции в Вене. Ее целью является оказание содействия странам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, путем предоставления на безвозмездной основе данных дистанционного зондирования Земли по районам бедствий.

Роскосмос присоединился к Хартии в 2013 году. Это позволило передавать МЧС дополнительные съемки ЧС, которые поступают более чем с 40 космических аппаратов в дополнение к российским.