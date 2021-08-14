NYT: в США с осени начнут предлагать третью дозу вакцины от ковида некоторым гражданам

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Администрация США разрабатывает план по вакцинации с осени третьей дозой препаратов от коронавируса ряда категорий граждан. Об этом сообщает в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники.

Вместе с тем, как отмечает издание, специалисты продолжают спорить о необходимости дополнительных прививок в целом. Предполагается, что так называемые бустерные дозы в первую очередь будут предложены лицам, проживающим в домах престарелых, другим представителям пожилого населения и работникам сферы здравоохранения. Власти намерены вводить уязвимым группам те же вакцины, которые они получали ранее. Хотя кампанию планируется начать в октябре, конкретных сроков не установлено, пишет издание.

Как отмечает The New York Times, новые усилия предпринимаются на фоне очередной волны пандемии, которая захлестнула страну, отбросив во многом достигнутый администрацией США прогресс по борьбе с коронавирусом. Больницы в ряде штатов, включая Луизиану, Миссисипи и Техас, заполнены пациентами, большинство из которых не были вакцинированы.