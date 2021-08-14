Фестиваль исторической реконструкции стартовал в Калуге в честь 650-летия города

ТАСС, 14 августа. Двухдневный фестиваль исторической реконструкции, охватывающий сразу шесть эпох, стартовал в Калуге к 650- летию города. На городских площадках развернулись исторические сцены, в том числе батальные, а также всевозможные мастер-классы и фотозоны, сообщает в субботу пресс-служба городской управы.

"Фестиваль исторической реконструкции "Калуга сквозь века" открылся в центральной части областного центра. На шести площадках для зрителей представлены красочные фрагменты жизни города на Оке из различных эпох: от средневековья до мая 1945-го. Через каждый час на каждой площадке повторяется определенная историческая сцена. При этом часть из этих событий перекликается с изображениями на барельефах, установленных у монумента в честь 600-летия Калуги и отреставрированных этим летом", - говорится в сообщении.

Так, на Правом берегу у понтонной переправы через Оку расположилась локация "В начале славных дел", где можно познакомиться с Калугой XIV-XVI веков. У крепости разместился укрепленный лагерь с пристанью, кузница, организованы прогулки на лодках, тир для стрельбы из лука, а также проводится мастер-класс по приготовлению настоящей средневековой ухи. События Смутного времени реконструкторы воссоздали в Центральном парке культуры и отдыха, где рассказывали про осаду Калуги правительственными войсками под командованием воевод Фёдора Мстиславского и Михаила Скопина-Шуйского, про бегство Лжедмитрия II и пребывание в Калуге Марины Мнишек. Каждый мог побывать в пушкарской или приказной избе, а также ознакомиться с польскими гусарами в их лагере.

В эпоху становления Российской империи Петра I до времен образования Калужского наместничества Екатериной II зрителей погружали во дворе усадьбы Золоторевых. Здесь можно увидеть ботик Петра I, карету Екатерины II, а также пехотный лагерь, а также освоить приемы стрельбы из мушкета, послушать клавесинную музыку и написать прошение императрице.

Реконструкторы из московского отделения "Батальон" воссоздали эпоху времен Отечественной войны 1812 года: лагерь русских войск, артиллерийское депо, дуэли на саблях и парад пехоты. А участники реконструкции начала XX века восстановили сцену посещения Калуги императором Николаем II в мае 1904 года, когда он напутствовал части калужского гарнизона, которые отправлялись на русско-японскую войну. Еще одна локация была посвящена победному маю 1945 года, где восстановили сцену с объявлением о завершении Великой Отечественной войны. В сквере организовали выставку военной техники и оружия, а на входе посетителей встречала регулировщица с флажками в руках.

Годом основания Калуги считается 1371-й, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут с 14 по 28 августа.