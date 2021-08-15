На Сахалине стартовал молодежный форум "ОстроVа"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия ежегодного Всероссийского молодежного форума "ОстроVа" состоялась утром 15 августа в Южно-Сахалинске. Мероприятие собрало на одной площадке около 500 человек из разных регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

Форум продлится на Сахалине до 19 августа. На нем активная молодежь получит возможность пройти обучение, реализовать творческий потенциал, а также получить денежный сертификат на реализацию собственной идеи по национальным проектам "Образование", "Культура" и "Экология". В 2021 году форум собрал 350 участников (200 - представители Сахалинской области, 150 - других регионов страны), около 70 волонтеров и 80 экспертов, модераторов, спикеров и специальных гостей. Они прибыли в Южно-Сахалинск 13 августа.

"Открытие форума состоялось. Образовательная программа федерального форума разделена на три трека. Во время работы на треках участники будут вносить свои предложения для расширения программ, которые реализуют в Сахалинской области в рамках нацпроектов", - рассказали в пресс-службе.

По информации организаторов, в треке "ОстроVа развития" участниками станут те, кто интересуется общественной деятельностью, волонтерскими и военно-патриотическими движениями, историей страны, работой с детьми и молодежью. Они будут создавать полезные проекты для развития территории Сахалинской области, организации комфортной городской среды, а также займутся популяризацией проектов изучения истории Отечества и патриотического воспитания, актуальными вопросами развития казачества в регионе и другими сопутствующими темами. Участниками трека "ОстроVа экологии" станут любители природы и активного образа жизни. Совместно с экспертами они сформируют образ будущего Сахалинской области как лидера изменений в экологической сфере в плане технологий, разумного потребления и экологического просвещения. На треке "ОстроVа креативных индустрий" будут создавать проекты и коллаборации в таких областях как дизайн, медиа, цифровые технологии, музыка, кино иархитектура.

Организаторы отмечают, что с 2021 года форум "ОстроVа" стал круглогодичным. Это значит, что в течение года по нему уже проходят и будут проходить небольшие мероприятия, несмотря на то что основные состоятся в период с 15 по 19 августа. Первым таким событием стала Школа сообществ Сахалинской области, которая объединила около 60 участников. Вторым мероприятием стал молодежный форум "ОстроVа" в Холмске в конце июля. Также в рамках военно-патриотического воспитания молодежи сахалинское отделение общенациональной общественной организации "Поисковое движение России" совместно с коллегами из Хабаровска и Владивостока для жителей Смирныховского района (центральная часть Сахалина) и участников основного форума 14 августа провели профессиональную военно-историческую реконструкцию "Штурм полицейского поста Хандаса". Они воспроизвели бой, проходивший там 11-12 августа 1945 года за освобождение южного Сахалина.

"ОстроVа" - единственный федеральный форум на российском Дальнем Востоке. Организаторами мероприятия выступили правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В рамках форума ежегодно проходит конкурс молодежных проектов. "ОстроVа" - единственный всероссийский молодежный форум, где грантовый конкурс для участников проводится через месяц после завершения мероприятия. Участники могут разработать идею в дни работы площадок, а после, с поддержкой и консультациями сахалинских экспертов, довести ее в виде проекта до самого конкурса. Помимо занятий, для участников предусмотрели обширную экскурсионную и культурную программу.