Власти Оренбургской области окажут помощь лишившимся жилья из-за пожара

ТАСС, 15 августа. Власти Оренбурга и области окажут помощь семьям, потерявшим жилье из-за пожара в шести жилых домах. Всего в них проживали 74 человека, сообщила пресс-служба администрации города в воскресенье.

"По уточненным данным на 15 августа, в сгоревших домах проживала или была прописана 21 семья. Это 74 человека. Как подчеркнул первый заместитель главы Оренбурга Сергей Салмин, ситуация находится на контроле губернатора региона Дениса Паслера. Никого не оставят один на один с возникшими проблемами. Помощь будет оказана как городом, так и областью", - говорится в сообщении.

Крупный пожар возник в субботу в Почтовом переулке в центре Оренбурга. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров, огнем повреждены одно трехэтажное нежилое административное здание, восемь жилых домов, в том числе два неэксплуатируемых, а также хозяйственные постройки внутри квартала.