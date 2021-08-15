Робот от российских разработчиков будет сопровождать посетителей аквапарка в Белгороде

ПЕРМЬ, 15 августа. /ТАСС/. Робот от резидента "Сколково" будет общаться с посетителями, сопровождать их до различных помещений в аквапарке Белгорода. Об этом рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот-консультант от компании "Промобот" устроился на работу в аквапарк "Лазурный" в Белгороде. В обязанности робота входит консультирование посетителей по сервисам и услугам аквапарка, помощь в навигации и поиске инфраструктурных зон, а также общение с посетителями и привлечение новых посетителей. Чтобы робот мог провожать посетителя до необходимого места, инженеры разработали специальные датчики, с помощью которых робот строит карту помещения", - рассказал собеседник агентства.

Необходимость в роботе появилась из-за пандемии. Такой сотрудник может находиться в местах повышенного скопления людей и снизит количество контактов между посетителями и работниками учреждения. Среди жителей города был проведен конкурс на выбор имени. Большинством голосов было выбрано имя Аквабот.

Специально для проекта разработчики создали лингвистическую базу, которая содержит ответы на основные вопросы о работе аквапарка, о его услугах и зонах отдыха, а также о всех направлениях инфраструктуры аквапарка.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же она года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они задействованы в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.