Медики и педагоги завершили обязательную вакцинацию в Самарской области

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Четыре из пяти профессиональных групп, для которых Роспотребнадзор по Самарской области ввел обязательную вакцинацию, выполнили план, сообщил ТАСС министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Речь идет о педагогах, медиках, чиновниках и соцработниках.

Ранее региональный Роспотребнадзор обязал ряд организаций привить 60% работников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в области. Руководители организаций торговли, медицины, государственных и муниципальных учреждений должны были обеспечить вакцинирование сотрудников первым компонентом до 7 августа, вторым - до 1 сентября.

"Четыре из пяти групп завершили вакцинацию - это медики, педагоги, соцработники и чиновники. У нас осталась одна группа - это торговля и обслуживание. Мы рассчитываем, что до 1 сентября мы все закончим. Там [в сфере торговли и обслуживания] осталось чуть более 11 тыс. привить, а было изначально 60 тыс.", - сказал Бенян.

По данным Минздрава, в Самарской области первым компонентом вакцины привились 900 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию более 730 тыс. самарцев. При этом обстановка с коронавирусом в регионе остается напряженной. По словам Беняна, регион находится пока не достиг плато по уровню заражений. Ежедневно фиксируется более 450 случаев, при этом во время осенне-зимнего подъема регистрировалось чуть больше 300 случаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области на 15 августа зафиксировано около 83,2 тыс. случаев заражения инфекцией. Выздоровели 73,9 тыс. человек, порядка 2,9 тыс. пациентов умерли.