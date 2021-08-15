В Белоруссии заявили о попытках латвийских пограничников насильно выдворить мигрантов

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии (ГПК) сообщил о предпринятой пограничниками Латвии попытке выдворить из страны беженцев. Об этом белорусское ведомство сообщило в воскресенье в своем Telegram-канале.

"14 августа на участок ответственности Полоцкого пограничного отряда к белорусской границе латвийскими пограничниками была силой доставлена очередная группа беженцев из 18 человек, среди которых находились женщины и дети", - отмечается в сообщении.

По информации погранкомитета, многие из мигрантов имели признаки истощения и нуждались в медпомощи. "В какой-то момент одной женщине стало крайне плохо. Беженцы <...> обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно. Все действия латвийских силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и фиксации происходящего на видео", - проинформировали в ГПК. Там сообщили, что беженцы обратились к белорусским пограничникам, которые вызвали скорую помощь. Медики осмотрели и доставили пострадавшую, ее мужа и ребенка в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Состояние помещенных в медицинское учреждение иностранцев стабильное, их жизни ничего не угрожает, отметили в Госпогранкомитете.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию, а также одобрило выделение финансирования в размере 1,7 млн евро на установку ограждения из колючей проволоки на границе.