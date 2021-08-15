{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белоруссии заявили о попытках латвийских пограничников насильно выдворить мигрантов

По информации Госпогранкомитета, многие из мигрантов имели признаки истощения и нуждались в медпомощи

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии (ГПК) сообщил о предпринятой пограничниками Латвии попытке выдворить из страны беженцев. Об этом белорусское ведомство сообщило в воскресенье в своем Telegram-канале.

"14 августа на участок ответственности Полоцкого пограничного отряда к белорусской границе латвийскими пограничниками была силой доставлена очередная группа беженцев из 18 человек, среди которых находились женщины и дети", - отмечается в сообщении.

По информации погранкомитета, многие из мигрантов имели признаки истощения и нуждались в медпомощи. "В какой-то момент одной женщине стало крайне плохо. Беженцы <...> обращались за помощью к латвийской стороне, но безуспешно. Все действия латвийских силовиков свелись к хладнокровному наблюдению и фиксации происходящего на видео", - проинформировали в ГПК. Там сообщили, что беженцы обратились к белорусским пограничникам, которые вызвали скорую помощь. Медики осмотрели и доставили пострадавшую, ее мужа и ребенка в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Состояние помещенных в медицинское учреждение иностранцев стабильное, их жизни ничего не угрожает, отметили в Госпогранкомитете.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию, а также одобрило выделение финансирования в размере 1,7 млн евро на установку ограждения из колючей проволоки на границе.

Теги
БелоруссияЛатвия
Путин наградил орденом народного артиста России Петра Шаболтая
Президент также наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени декана факультета фундаментальной медицины МГУ Всеволода Ткачука и орденом Александра Невского - заведующего кафедрой истории Средних веков, бывшего декана истфака МГУ Сергея Карпова
Читать полностью