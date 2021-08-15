ДУМ: общая история и духовные проекты связывали муфтия Узбекистана Алимова с Россией

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Российский Федерации (ДУМ РФ) соболезнует по поводу кончины в московской больнице главного муфтия Узбекистана Усмонхона Алимова, которого с Россией связывала общая история страны, совместные с российскими мусульманами духовные проекты, и готово оказать необходимую помощь в организации похорон, сообщил ТАСС первый заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

"В первую очередь от имени председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтия шейха Равиля Гайнутдинова и от себя лично хотим выразить слова соболезнования, так как мы очень хорошо знали уважаемого шейха, муфтия Узбекистана Усмонхона Алимова и с ним реализовывали многие проекты, такие как "Духовной шелковый путь", и в этом году мы как раз должны были совместно провести такое важное мероприятие. Мы знали, что он лечится в Москве, мы каждую пятничную молитву и не только молились о его здравии, о благополучии. Но, как у нас говорится, все от Всевышнего, он нас сотворил и к нему наше возвращение", - сказал Аббясов.

Он добавил, что ДУМ РФ со своей стороны готово оказать всю необходимую помощь для организации похорон совместно с посольством Узбекистана в России.

"Уважаемый шейх Усмонхон Алимов был известным религиозным деятелем, авторитетным, принимал участие в большом количестве мероприятий, в наших конференциях - как проводимых в России, так и за рубежом. Человек, который также выпускник известного в советское время медресе Мири Араб, поэтому у него очень хорошие были религиозные знания, очень сильные", - подчеркнул Аббясов. Он напомнил, что Алимов окончил Ташкентский исламский институт, обучался в арабских странах, а также Аббясов отметил его особую связь с мусульманами в России и странах СНГ.

"Нас связывало общее прошлое, это и история нашего государства, Советского Союза, и, безусловно, мы советовались по тем или иным вопросам касательно, как дальше нам заниматься развитием ислама в наших странах, и, конечно, в этом плане он очень мудрый человек. <…> Он пользовался уважением не только в Узбекистане, но и во всех странах бывшего Советского Союза, в том числе в России", - добавил Аббясов.

Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов умер в Москве, где в одной из клиник проходил лечение от пневмонии.