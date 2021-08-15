Путин наградил медалью девушку, спасшую двух провалившихся под лед детей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьницу Елизавету Шестову, которая спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге в январе 2020 года. Указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Шестову Елизавету Игоревну", - говорится в документе.

Аналогичной медалью награждены трое учащихся из Тверской области. В их числе Александр Недоступов, спасший в июне 2020 года двух детей, тонувших в реке, а также Виталий Кравчук и Тимофей Цветков.

Медаль получил и Андрей Половников из Курганской области, он в ноябре 2020 года спас двух детей из ледяной воды.