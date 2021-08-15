В Хошимине продлили режим жестких ограничений из-за высокого уровня заболеваемости ковидом

ХАНОЙ, 15 августа. /ТАСС/. Власти крупнейшего города Вьетнама Хошимина продлили на один месяц режим жестких социальных ограничений из-за сохраняющегося высокого уровня заболеваемости ковидом. Как сообщил в воскресенье председатель Народного комитета (мэр) Хошимина Нгуен Тхань Фонг, действие локдауна, изначально введенного 9 июля и уже продлевавшегося один раз, будет продлено до 15 сентября.

Действующие ограничения предполагают запрет на сборы людей в общественных местах, приостановку работы предприятий торговли за исключением продаж лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Горожанам предписано не покидать свои дома без крайней необходимости. Людям разрешено ограничено выходить на улицу лишь для покупки продуктов и медикаментов, при этом они обязаны соблюдать дистанцию не менее двух метров до других граждан и не собираться группами более двух человек. В Хошимине прекратили работу бары, ночные клубы, все развлекательные заведения, рестораны и кафе, приостановлена работа общественного транспорта и такси.

С 26 июля в Хошимине введен в действие режим комендантского часа, в соответствии с которым любые выходы горожан на улицу, а также вся деятельность в городе прекращается с 18:00 до 06:00 следующего дня. Исключение составляет лишь работа чрезвычайных служб.

Девятимиллионный Хошимин стал главным очагом распространения коронавирусной инфекции во время четвертой волны эпидемии, начавшейся во Вьетнаме в конце апреля. С этого времени до настоящего момента в городе зарегистрировано 144 519 заразившихся коронавирусом.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 265 464 инфицированных. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 5 437 человек.