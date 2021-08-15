Киев приостановит вакцинацию 23-24 августа из-за празднования дня независимости Украины

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Киевская мэрия сообщила, что вакцинация жителей столицы от коронавирусной инфекции будет приостановлена на два дня - 23 и 24 августа - в связи с празднованием годовщины независимости Украины. Об этом говорится в информации Киевской городской государственной администрации, опубликованной в воскресенье.

"В связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник - вторник) не будут работать Центр массовой вакцинации и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы. Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должны пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше (21-22 августа включительно) или начиная с 25 августа", - говорится в сообщении.

Украинская столица остается в лидерах по вакцинации среди других регионов страны. В городе с населением около 3 млн человек завершили вакцинацию, получив две дозы препарата, более 412,5 тыс. его жителей, что составляет почти 14% населения Киева.

За все время пандемии коронавирусом в стране заразились 2 265 912 человек, умерли 53 255 человек. Всего в стране сделано 7 409 698 прививок. Две дозы вакцины получили 2 718 680 человек.

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина проведет полную вакцинацию большей части взрослого населения до конца года. Как ожидается, в страну поступят более 47 млн доз вакцины от разных производителей.

Для вакцинации на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna.