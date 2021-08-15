По итогам чемпионата AtomSkills участники создадут Центры компетенций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Итогом чемпионата профессионального мастерства госкорпорации Росатом AtomSkills 2021, который проходит в Екатеринбурге, станет создание Центров компетенций в городах России для обучения молодых кадров. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с молодыми участниками чемпионата AtomSkills на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

"Участники этого профессионального конкурса уже победители, независимо от мест, они лучшие в своих профессиях. Но чемпионат не заканчивается с его закрытием, наоборот, он уходит обратно в наши города, наши предприятия. Победители, призеры организуют центры компетенций и начинают делиться своим мастерством, своими навыками с молодыми ребятами, с теми, кто приходит в атомную отрасль. Это процесс не только профессиональной подготовки специалистов, но и еще наставничества, тиражирования компетенций", - сказал он.

Лихачев добавил, что чемпионат AtomSkills в этом году особенно интересен большим количеством команд, очным форматом проведения и открытостью. "Практически все компетенции [чемпионата] настроены на реализацию огромного портфеля проектов Росатома", - отметил гендиректор госкорпорации.

Чемпионат AtomSkills 2021 проходит с 12 по 16 августа и включает в себя 37 компетенций, три из которых в чемпионатную программу были включены в этом году: "Геодезия", "Строительный контроль" (компетенции Международного строительного чемпионата) и новая компетенция "Управление качеством". По итогам чемпионата его сильнейшие участники получат шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills, Международном строительном чемпионате. По традиции в AtomSkills принимают участие действующие сотрудники атомной отрасли, студенты колледжей и вузов, сотрудники сторонних промышленных компаний.

Росатом - первая отечественная промышленная компания, которая адаптировала методики чемпионатов WorldSkills под специфику атомной отрасли и организовала первый корпоративный чемпионат AtomSkills в 2016 году. Это крупнейший в мире чемпионат среди организуемых промышленными компаниями.