Сильные дожди и ветер до 20 м/с вновь прогнозируют на востоке Крыма в ближайшие часы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, град, ветер до 15-20 м/с ожидаются в ближайшие часы и в ночь на понедельник на востоке Крыма. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по республике.

Из-за сильных дождей 12-13 августа на востоке Крыма были подтоплены дома в селе Красногорка и Керчи, перекрывалось движение по основной магистрали полуострова - трассе "Таврида".

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС туристам и жителям полуострова рекомендуют не выходить в море и на набережные.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.