Фонд "Круг добра" начал закупку лекарств на первый квартал 2022 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Государственный фонд "Круг добра" в настоящий момент производит закупку лекарств на первый квартал 2022 года с целью не допустить дефицита препаратов. Об этом в воскресенье сообщил председатель экспертного совета фонда, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев в эфире Первого канала.

"Мы производим закупку, включая и первый квартал будущего года, чтобы избежать дефицита", - сказал он, отметив, что фонд уже закупил 12 лекарств на сумму 15 млрд рублей.

Кроме того, по словам Румянцева, 19 млрд рублей "зарезервировано уже в ходе договоров на закупку лекарств". "Два препарата, которыми лечат спинально-мышечную атрофию, уже доставлены до потребителя полностью", - отметил он.

О фонде

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

В попечительский совет фонда вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.