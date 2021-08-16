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Синоптики прогнозируют до 28 градусов жары в Москве

По прогнозам, 16 августа в столице не ожидается осадков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве 16 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла. В ночь на 17 августа температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 24-29 градусов. В ночь на 17 августа столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

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