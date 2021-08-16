Власти Новосибирской области направят дополнительные 218 млн рублей на ремонт дорог

НОВОСИБИСРК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят 218 млн рублей из средств федеральной субсидии, которую регион получил в конце июля, на ремонт и отсыпку дорог, восстановление тротуаров и благоустройство улиц. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

В конце июля Новосибирская область, в областном центре которой остро стоит проблема плохого состояния автомобильных дорог, получила дополнительно из федерального бюджета 1 млрд рублей на решение первоочередных социальных задач. Средства внесли в резервный фонд правительства Новосибирской области и направят на решение социально значимых вопросов.

"Мэрии города Новосибирска выделено 180 млн рублей: на ремонт дорог индивидуальной жилищной застройки - 130 млн рублей, восстановление тротуаров - 50 млн рублей. Бердску выделено на ремонт и восстановление тротуаров 5 млн рублей, на ремонт и отсыпку дорог частного сектора - 5 млн рублей. Искитиму на ремонт и восстановление тротуаров - 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также утвердили решение о выделении около 21,3 млн рублей за счет резервного фонда Татарскому району на благоустройство части улиц, пешеходных тротуаров, установку остановочных пунктов пассажирского транспорта на дорогах города Татарска.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе самое время объявлять режим повышенной готовности "по состоянию дорог". Новосибирские власти приняли решение направить дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе при условии принятия системных решений в управлении дорожной отраслью. В мае начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности после критики состояния дорог в городе.