Международный форум "Армия-2021" впервые пройдет в Магадане

ТАСС, 16 августа. Международный военно-технический форум "Армия-2021" впервые пройдет в Магадане. Здесь зрители смогут увидеть вооружение и экипировку разведывательных подразделений морской пехоты и показательные выступления по рукопашному бою, сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"На специальных площадках города Магадан впервые в его истории в период с 26 по 28 августа 2021 года пройдут мероприятия, приуроченные к международному военно-техническому форуму "Армия-2021". От Тихоокеанского флота в МВТФ "Армия-2021" задействованы подразделения войск и сил на северо-востоке России, в том числе экипаж малого гидрографического судна "Александр Рогоцкий" и подразделения морской пехоты. Форум планируется провести на трех разных площадках города, среди которых площадь Магаданская, стадион городского парка и Магаданский морской торговый порт", - говорится в сообщении.

Зрители смогут побывать с экскурсией на судне "Александр Рогоцкий", ознакомиться с выставкой вооружения и экипировки разведывательных подразделений морской пехоты, посмотреть показательные выступления по рукопашному бою. Кроме площадки от Тихоокеанского флота также подготовят выставки от управления Росгвардии, МЧС и ДОСААФ по Магаданской области. Каждый день в рамках форума будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту и в высшие военные учебные заведения, организованный региональным военным комиссариатом.