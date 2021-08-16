Губернаторский автопоезд "Здоровье" посетит новые районы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Автопоезд "Здоровье" отправится в поселения Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края для проведения обследования местных жителей, сообщили в понедельник ТАСС в Минздраве региона.

"Губернаторский автопоезд "Здоровье" продолжит маршрут по Хабаровскому краю. Медики посетят Нанайский район и Комсомольский район", - сказали в пресс-службе. В Нанайском районе медики автопоезда обследуют жителей 12 сел, где проживает около 9 тыс. человек.

Автопоезд "Здоровье" был запущен в феврале этого года по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева. Изначально в планах было посещение только Вяземского, Бикинского, Хабаровского районов и района имени Лазо. Но по многочисленным обращениям жителей края через соцсети и другие формы работу автопоезда приняли решение продлить.

Как сообщается на сайте регионального правительства, автопоезд прошел техобслуживание перед тем, как вновь отправится по краю. Первой точкой на пути его следования станет село Маяк.

В мобильной медицинской бригаде трудится 13 человек из Троицкой центральной районной больницы и Краевого диагностического центра "Вивея": врач общей практики, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, офтальмолог, врач узи-диагностики, рентген-лаборант и три медицинские сестры.

"Жители наших населенных пунктов смогут получить консультации узких специалистов, также пройти флюорографию, ЭКГ, лабораторные исследования. Обычно узкие специалисты работают в Центральной районной больнице, поэтому жителям приходится с направлениями на дообследование выезжать в ЦРБ. Прибытие бригады медиков автопоезда позволит получить квалифицированную специализированную медицинскую помощь в месте проживания", - приводятся в сообщении слова главного врача Троицкой ЦРБ Светланы Кирдяшовой.