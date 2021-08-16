Археологи обнаружили в Бурятии погребение позднего бронзового века

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили в Республике Бурятия древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение, которое относится к позднему бронзовому веку. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"Археологи ИРНИТУ провели раскопки в Окинском районе Бурятии. Они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века. <…> Погребенный лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окруженным кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли красный и желтый камни. Археологи считают, что эти находки имеют некий сакральный смысл", - говорится в сообщении.

Кости плохо сохранились, из-за этого сложно определить пол захороненного человека. Но специалисты определили, что это был подросток. Образцы останков археологи передали иностранным ученым для проведения анализа в лаборатории Оксфордского университета. Исследования позволят определить возраст находки.

Археологи также нашли 34 курганообразных конструкции, предназначение которых пока неясно. Ученые предполагают, что это могут быть памятники умершим либо символические могилы людей, пропавших без вести или погибших вдали от дома. Возможно, могилы сооружали родственники, чтобы души умерших обрели покой. Конструкции обнаружили в окрестностях села Саяны, часть их пострадала при строительстве современных домов - местные жители использовали каменные кладки, которые находили в огородах.

Среди ритуальных сооружений археологи нашли хорошо сохранившийся херексур - каменный курган с кольцевой оградкой. "Подобные сооружения широко распространены в западной и центральной части Монголии. Херексуры представляют собой своеобразные следы пребывания европеоидного населения, продвигавшегося в восточную часть Центральной Азии. Навстречу "западным гостям" шли представители культуры плиточных могил (XIII-II век до н.э.)", - сообщила пресс-служба ИРНИТУ.