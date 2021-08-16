В Комсомольске-на-Амуре перекрыли движение по двум дорогам для подготовки к паводку

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти в Комсомольске-на-Амуре перекрыли движение по двум улицам в районе городской набережной для подготовки к паводку. Об этом сообщается в понедельник на странице администрации города в Instagram.

"Шестнадцатого августа <…> перекрыто автомобильное движение в районе набережной. Пассажирские автобусы будут разворачиваться у Дома молодежи. Также будет перекрыто движение по улице Дзержинского, в районе пересечения с проспектом Интернациональным у Дома творчества детей и молодежи. И будет перекрыто движение по улице Пионерской от улицы Дзержинского в сторону набережной", - говорится в сообщении.

Движение по улицам у набережной ограничили для прокладки трубопроводов к Амуру, по которым будет перекачиваться насосами вода из закрытых в связи с паводком ливневок. Улицы будут перекрыты до спада воды.

Хабаровский край переживает очередную волну паводка. В окрестностях краевой столицы - города Хабаровска - топит дачи, дома, дворы и дороги в ряде поселений. Уровень воды растет, гребень паводка ждут 17-19 августа. У Комсомольска-на-Амуре вода поднялась до 473 см, прибавив за сутки 9 см. Неблагоприятной для города отметкой считается 450 см, опасной - 650 см. Подъема до 650-700 см у Комсомольска ждут 23-26 августа. В городе готовятся к большой воде. "На территории частного сектора в микрорайоне Мендеелева наращивается дамба до высоты 9 метров на протяженности 3 км. Засыпаются технологические проходы людей и техники к Амуру в дамбах. Готовятся два пункта временного размещения на 150 человек. Готовятся также дополнительные насосные группы", - сообщили ТАСС в администрации города. В городе или рядом подтоплений пока не отмечается.