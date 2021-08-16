В УРФО прогнозируют жару и грозы

ТАСС, 16 августа. Синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой до плюс 34 градусов, а также кратковременные дожди и грозы в регионах Уральского федерального округа (УрФО). В связи с жарой в некоторых районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в понедельник в региональных гидрометцентрах.

"Шестнадцатого августа в Свердловской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, температура воздуха ночью - 9-14 градусов выше нуля, днем - 24-29 градусов выше нуля. Семнадцатого августа - облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, гроза, температура воздуха ночью - 14-19 градусов тепла, днем - плюс 26-31 градус, на севере - до 22", - сообщили в Уральском гидрометцентре, уточнив, что 18 августа также возможны местами небольшой дождь и гроза. Во вторник при грозе порывы ветра могут достигнуть 15 м/с.

При этом 16-18 августа в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность и чрезвычайная пожарная опасность, добавили в Уральском гидрометцентре. Такое же метеорологическое предупреждение объявлено и в Челябинской области - по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов региона в ближайшие два дня ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале). Температура воздуха днем может достигать 34 градусов тепла.

В Курганской области 16 августа температура поднимется до 31 градуса выше нуля, осадков не ожидается, сообщили в региональном гидрометцентре. Жаркая погода без осадков в понедельник прогнозируется и в Тюменской области, отметили в Обь-Иртышском гидрометцентре. 17-18 августа в некоторых тюменских районах ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра до 18 м/с. Воздух нагреется до плюс 31 градуса, ночью - до 17 градусов выше нуля.

Наименее жаркая в начале недели погода ожидается на севере УрФО - в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 16 августа в ХМАО температура воздуха днем составит плюс 21-26 градусов, 17 августа - 22-27 градуса и 18 августа - 19-24 градуса. Во вторник и среду в отдельных районах возможны кратковременный дождь и гроза. На Ямале также ожидается дождливая погода с температурами около 20 градусов выше нуля днем, ночью 18 августа возможно понижение температуры до плюс двух градусов.