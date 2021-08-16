Власти Республики Алтай направили 300 млн рублей на ремонт школ и детсадов

ТАСС, 16 августа. Власти Республики Алтай направили 300 млн рублей на ремонты почти 350 школ и детсадов в регионе перед стартом нового учебного года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе республиканского министерства образования и науки.

"В рамках подготовки к новому учебному году косметический ремонт, устранение предписаний, в том числе в сфере пожарной безопасности, проведены в 165 школах и 165 детских садах. На эти цели выделено свыше 50 млн рублей. Кроме того, выделено порядка 250 млн рублей на капитальный ремонт 15 школ Майминского, Чойского, Кош-Агачского Усть-Коксинского районов и Горно-Алтайска, детсада в Улаганском районе", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на выделенные средства удалось заменить крыши учреждений, утеплить и отремонтировать фасады, заменить полы и окна, а также системы водоснабжения, водоотведения, вентиляции. Отремонтированы также спортивные залы в этих школах. Кроме того, в регионе 1 сентября откроют и вновь построенную школу - в микрорайоне Заимка Горно-Алтайска.

"Школа на 275 мест откроется 1 сентября в микрорайоне Заимка. Она построена в рамках национального проекта "Образование". Сумма строительства данного объекта свыше 400 млн рублей", - добавили в региональном министерстве.

Всего в Республике Алтай работают 180 общеобразовательных организаций и 166 дошкольных образовательных учреждений. В первый класс в текущем году пойдут свыше 4 тыс. детей.