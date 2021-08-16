В Крыму за сутки выявили 382 случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. 382 случая заражения коронавирусом зафиксировали в Крыму за сутки, сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 348 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированы 3 822 человек. Выздоровевших за сутки - 58 человек.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 64 тыс. случаев заражения, выздоровели около 55 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.