В Новороссийске выпала почти двухмесячная норма осадков

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Почти двухмесячная норма осадков выпала в Новороссийске в ночь на понедельник, сообщил глава города Игорь Дяченко в своем Telegram-канале.

"В Новороссийске в результате сильного ливня за ночь выпало 97 мм осадков. Это почти в два раза превышает месячную норму", - написал Дяченко.

Он уточнил, что подтопленными оказались около 80 домовладений, в том числе пять многоквартирных домов.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.