Комиссар СЕ по правам человека призвала Латвию соблюдать права мигрантов из Белоруссии

РИГА, 16 августа. /ТАСС/. Все страны - члены Совета Европы (СЕ) обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и ищущих убежища лиц, даже если другое государство прямо побуждает их пересекать границу. Прибывших нельзя просто отправлять обратно без адекватной процедуры и оценки рисков для этих людей. Об этом в понедельник заявила комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович.

"Критически важно, чтобы государства - члены СЕ, столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, ищущих убежища лиц и мигрантов, - независимо от их происхождения - полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они [государства] связаны", - указала она объединенному сайту Латвийского радио и телевидения.

По ее словам, суть самого существования этих международных правовых инструментов состоит в том, чтобы помочь государствам поступать правильно даже в очень сложных обстоятельствах. "Это означает гарантии того, что прибывшие не будут отправлены обратно без надлежащей процедуры с адекватной защитой [их прав] гарантиями, в том числе в отношении рассмотрения любых ходатайств о предоставлении убежища и оценке любых рисков, с которыми они могут столкнуться в стране возвращения", - отметила Миятович.

"В нынешней крайне политизированной ситуации с миграцией особенно важно, чтобы государства Европы реагировали решительно и принципиально, гарантируя, что права человека прибывающих не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям", - подчеркнула она. "Это также относится к любым вызывающим сожаление попыткам государств, независимо от того, являются они членами СЕ или нет, активно побуждать уязвимых людей пересекать границы, зная, что это оставляет [этих людей] в чрезвычайной гуманитарной ситуации с точки зрения прав человека и создает значительное бремя для принимающих государств", - заключила она.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию, а также одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки на границе.