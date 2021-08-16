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Российские школьники завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде

Они получили две серебряные и две золотые медали

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Школьники из России завоевали две серебряные и две золотые медали на 17-й Международной географической олимпиаде для старшеклассников (iGeo-2021) в Стамбуле. В этом году в олимпиаде было рекордное число участников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения в понедельник.

"Российская сборная достойно выступила на 17-й Международной географической олимпиаде для старшеклассников (iGeo-2021). Четверо школьников стали обладателями двух серебряных и двух золотых медалей. В этом году соревнования принимал Стамбул (Турция)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемической ситуацией команды участвовали в олимпиаде в дистанционном формате, российская сборная - на базе учебного центра "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Тверской области.

В этом году на олимпиаде было рекордное количество участников. "В 17-й Международной географической олимпиаде приняло участие рекордное число участников - 180 школьников из 46 стран", - отметили в пресс-службе.

В ходе олимпиады участникам необходимо было продемонстрировать географические знания, навыки и умения, пройдя мультимедийное, письменное и практическое испытания.

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Россия
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