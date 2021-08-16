"Одноклассники" проведут конкурс для региональных СМИ

"Одноклассники" начали принимать заявки на участие в ОК Media Challenge 2021 - ежегодном конкурсе для региональных СМИ. Как сообщили в пресс-службе соцсети, победители получат денежные призы в размере 50, 30 и 15 тыс. рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в "Одноклассниках", годовую промоподдержку в ленте новостей соцсети, а также фирменные толстовки и наградные статуэтки.

OK Media Challenge 2021 продлится с 30 августа по 26 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач. За успешно выполненные задания будут начислять баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники медиачелленджа, можно в блоге Одноклассников и группе "ОК для медиа".

Все участники получат электронные сертификаты об участии в конкурсе. Оценивать и комментировать задания будут сотрудники "Одноклассников", специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 26 августа включительно. 27 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе.