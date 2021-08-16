Новосибирские власти направят более 100 млн рублей на допработы для театра Афанасьева

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят более 100 млн рублей на дополнительные работы по реконструкции Новосибирского драматического театра, который около 30 лет не имеет собственной сцены. Необходимость дополнительного финансирования проекта, на реализацию которого ранее уже было выделено более 500 млн рублей, связана с проведением работ по усилению несущих конструкций здания, сообщила ТАСС в понедельник министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева сейчас располагается в подвале и части первого этажа общей площадью более 600 кв. метров в одном из зданий в центре города. Мэрия Новосибирска решила предоставить театру двухэтажное строение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию. Общая площадь здания превышает 3 тыс. кв. метров. Проект получил поддержку Минкультуры РФ и финансирование в размере 530 млн рублей.

"В настоящее время проектно-сметная документация проходит повторную положительную государственную экспертизу после проведенной корректировки, <…> планируемый срок прохождения экспертизы - август 2021 года. Прогнозная сумма увеличения бюджетных ассигнований по объекту на 2022 год в размере 110 млн рублей определена по укрупненной предварительной оценке. <…> В адрес Минстроя Новосибирской области направлены предложения Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска о планируемых бюджетных ассигнованиях на 2022 год за счет средств областного бюджета - 104,5 млн рублей, за счет средств бюджета города - 5,5 млн рублей", - сообщила Ярославцева.

Она добавила, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с необходимостью усиления фундамента и стен будущего здания театра. Ранее министр заявляла о рисках отставания от графика по строительству объекта, однако в ответ на запрос ТАСС она пояснила, что на текущий момент отставания не выявлено. На начало августа строительство здания выполнено на 42%. Как сообщалось ранее, реконструкция предполагает два этапа. Первый включает в себя демонтаж и замену деревянных перекрытий, усиление фундамента, укрепление имеющихся несущих конструкций. В здании планируется оборудовать дополнительный цокольный этаж, где будут гардероб и туалетные комнаты, а также актерский буфет, репетиционный зал и помещения для цехов театра и хранения костюмов и декораций. После реконструкции в театре будет один зрительный зал на 211 мест, что в два раза больше вместимости зала, имеющегося у театра сейчас.

Об основателе театра

Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России, а также во Франции. Афанасьев - обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.