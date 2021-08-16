Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в воскресенье, показатель оказался выше единицы в пяти из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он снизился до 1,02, в Подмосковье индикатор, напротив, вырос до 1,05, а в Иркутской, Ростовской и Свердловской областях составил 1,01.

В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Самарской области - 0,98, а в Санкт-Петербурге - 0,91, что для города стало минимумом с 31 марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.