Около 3,5 тыс. семей в Подмосковье получили рюкзаки для первоклассников

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. семей с низким уровнем дохода получили рюкзаки со школьными принадлежностями для первоклассников. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"Семьям с невысокими доходами собрать ребенка в первый класс бывает особенно непросто. Мы ежегодно поддерживаем такие семьи и вручаем им губернаторский школьный набор - рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Беззаявительно такой подарок в этом году уже получили 3,5 тысячи семей первоклассников - это те семьи, кому полагаются региональные детские пособия", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что рюкзаки доставлялись специалистами социальной защиты на дом. Семьи, не получившие уведомление о вручении подарка первокласснику, могут подать заявление через региональный портал госуслуг на комплексную услугу "Скоро в школу". "Никаких при этом справок собирать не нужно, все сведения социальная защита запросит автоматически", - добавила Каклюгина.