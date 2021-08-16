Серебряной медалистке Токио по гимнастике Шкатовой вручили 1 млн рублей во Владимире

ВЛАДИМИР, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин наградил серебряную медалистку Олимпиады в Токио в командном многоборье по художественной гимнастике, уроженку Владимира Ангелину Шкатову премией в 1 млн рублей. Об этом глава региона сообщил в соцсетях в понедельник.

8 августа в групповом многоборье российская команда по художественной гимнастике, которую представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, заняла второе место на Олимпиаде в Токио.

"Было принято решение мной о выплате денежной премии в связи с большой победой, к которой вы шли много-много лет, поэтому позвольте вам вручить эту награду", - сказал Сипягин, вручив Шкатовой сертификат на 1 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Владимирской области, премией в размере 562 тыс. рублей также награждена тренер Светлана Кагарлицкая. В понедельник губернатор встретился со спортсменкой и ее наставниками.

Ангелина Шкатова родилась 25 января 2001 года во Владимире, где с 4 лет занималась художественной гимнастикой во владимирской СШОР № 5 под руководством тренеров высшей квалификационной категории Светланы Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой-Субботиной, хореографа Оксаны Минцевой. Спортсменка входит в состав сборной России по художественной гимнастике с 2013 года, где представляет Санкт-Петербург и Владимирскую область.