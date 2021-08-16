Для студентов из регионов ЮФО и СКФО проведут "Школу Кавказоведения"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Межрегиональный научно-образовательный проект "Школа Кавказоведения" открывается на юге России, в нем примут участие студенты из вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО) и (СКФО). Отбор заявок на участие в проекте начался в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы Фонда региональных исследований "Страна".

"Научно-образовательный проект "Школа Кавказоведения" стартует в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Проект направлен на подготовку нового сообщества молодых аналитиков, специализирующихся на экспертизе процессов Кавказа. Идея проведения "Школы Кавказоведения" принадлежит Фонду региональных исследований "Страна" и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, школа будет проходить в два этапа - отборочный начался в понедельник и представляет собой онлайн-тестирование, посвященное обычаям и традициям народов, проживающих на территории Кавказского региона. Молодые люди, показавшие лучший результат, получат возможность стать участниками очного этапа "Школы Кавказоведения", которая состоится осенью этого года в Пятигорске.

"Формирование сообщества молодых специалистов, глубоко разбирающихся и понимающих Кавказ, на наш взгляд, - важнейшая задача. Проект "Школа Кавказоведения" уже поддержан ведущими вузами юга России, что подтверждает интерес профессионального сообщества и молодежи к данной инициативе", - передает пресс-служба слова замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова.

К участию в проекте приглашаются студенты всех форм и направлений обучения вузов ЮФО и СКФО. Единственное условие - желание и готовность продемонстрировать свои знания в области истории и современных процессов, происходящих на Кавказе.