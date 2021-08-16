{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Еврокомиссия подписала контракт с компанией Novavax на поставку 200 млн доз вакцины

Поставки рассчитаны на 2021-2023 годы

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия подписала с компанией Novavax контракт на поставку в ЕС 200 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Еврокомиссия подписала контракт на поставки 200 млн доз вакцины Novavax в 2021-2023 годах. Мы добавляем многообещающую технологию в наш портфель вакцин и обеспечиваем поставки вакцин для граждан ЕС на месяцы вперед", - написала она в Twitter.

В 2020 году Еврокомиссия подписала контракты на поставку в ЕС свыше 2 млрд доз вакцин от шести западных фармакологических компаний - еще до того, как завершились их клинические исследования. Из этих компаний только четыре смогли успешно завершить разработку вакцин и пройти сертификацию по ускоренной процедуре в Европейском агентстве лекарственных средств. При этом одна из них - AstraZeneca - не выполнила обязательства по контракту.

Теги
Пандемия COVID-19
Новый учебный год в РАНХиГС начнется в смешанном формате
Ректор РАНХиГС Владимир Мау считает, что за полтора года дистант показал свою эффективность
Читать полностью