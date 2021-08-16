Кузнецова предложила проводить профилактику инвалидности на ранних этапах во всех регионах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила включить в предвыборную программу партии "Единая Россия" пункт о внедрении в каждом регионе РФ модели ранней помощи для профилактики инвалидности у детей.

"Сегодня мы видим, что в ряде регионов России сложилась очень интересная, правильная и точная работа по ранней помощи [детям], начиная с родильного дома. Мы отправляли в Министерство здравоохранения [РФ] предложение о расширении неонатального скрининга, чтобы родители с самого начала имели понимание, с какими проблемами придется столкнуться. Здесь вся система должна быть подключена. В связи с этим мы предлагаем в каждом регионе внедрить модель ранней помощи [детям]", - сказала Кузнецова в понедельник в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки единороссов, где обсуждалась предвыборная программа партии.

Омбудсмен отметила, что в регионах, где есть программы ранней помощи, удается исключить инвалидность. "В Омской области 40% детей не получили статус инвалида благодаря организованной программе модели ранней помощи. Башкортостан - эффективнейшая работа [проведена], [есть] замечательная практика специалистов, которые живут своим делом, и дети, попадая к ним, через простые вмешательства специалистов не получают статус инвалида и выходят в норму", - сказала Кузнецова. По ее словам, программы ранней помощи помогают до 30% детей избежать инвалидности.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Анна Кузнецова входит в общефедеральную часть списка кандидатов партии "Единая Россия".